VIDEO | 20-aastane lätlane tõuseb NBA-s aina paremasse hoogu

206 cm pikkune ääremängija on hooaja edenedes tõusnud Netsis aina olulisemasse rolli. Kui hooaja alguses usaldati talle ainult loetud mänge, siis alates detsembrist on ta regulaarselt kuulunud võistkonna koosseisu. Kui detsembris viskas ta veel keskmiselt 9,7 punkti mängus, siis jaanuaris on see näitaja kerkinud 10,6 peale.

Kurucsi punktirekordiks on 24 silma. Säärase viskekontserdiga on ta kostitanud nii Boston Celticsit kui ka Indiana Pacersit.

Seejuures on Nets tegemas ka vägagi edukat hooaega – idakonverentsis hoiab meeskond 25 võidu ja 23 kaotusega kuuendat positsiooni.

Nii kirjutatakse ka USA meedias laialdaselt, et varasemalt Barcelona ridadesse kuulunud Kurucs kuulub tänavuse hooaja kümne parema uustulnuka sekka ning lisatakse, et lätlane on talle pandud ootusi juba kõvasti ületanud.

Kurucsi keskmised näitajad NBA-s on aga 9,2 punkti, 3,6 lauapalli ning 0,7 resultatiivset söötu.