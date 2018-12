VIDEO | 20-aastane Läti korvpallitäht lööb NBA-s laineid

Madis Kalvet reporter RUS 20

Rodions Kurucs on surunud palli korvi. Foto: Nicole Sweet, USA Today Sports/Scanpix

Kõik korvpallisõbrad teavad, et NBA üheks säravamaks täheks on praegu vigastust raviv lätlane Kristaps Porzingis. New York Knicksi parima mängumehe kõrval on NBA klubide ridadesse kuulumas veel kaks lätlast.