Vandaalid sodisid LeBron Jamesi majale rassistlike väljendeid

NBA superstaari LeBron Jamesi Los Angeleses asuv maja sattus päev enne finaalseeria algust rassistlike vandaalide küüsi.

Solvavast grafitist teatati politseile kolmapäeva hommikul. Politsei käsitleb seda kui vandalismi ja vihakuritegu. Kurjategijate leidmisel on abiks ka häärberi turvakaameratelt saadud lindistused, kuid siiani pole süüdlasi leitud. Politsei pressiesindaja kinnitas, et rassisitlikud väljendid olid ülevärvitud enne kui võimud kohale jõudsid.

"Pole vahet, kui palju raha sul on, pole vahet, kui kuulus sa oled... Olla afroameeriklane USA-s on raske," ütles James rünnakujärgsel pressikonverentsil San Franciscos.

"Rassism jääb alati osaks maailmast ja Ameerikast. Viha afroameeriklaste vastu elab iga päev. See juhtum näitab, mis on mu elus kõige tähtsam ja korvpall pole seda. Ühiskonnal on pikk tee minna, et meie tunneks ennast võrdselt USA-s," ta lisas.

Maja, mille James ostis 2015. aastal 21 miljoni dollari eest, asub Los Angelese prestiižikas Brentwoodi rajoonis, kus resideerub palju kuulsusi. Korvpallur rünnaku hetkel kodus ei viibinud, sest valmistub koos Cleveland Cavaliersiga täna öösel algavaks NBA finaalseeriaks, kus minnakse tiitlit kaitsma Golden State Warriorsi vastu.