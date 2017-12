Valusa kaotuse saanud Rocketsi superstaar erakordsetest tingimustest: NBA-s ei saa vilistada kahe mehega!

NBA neljapäevase mängudeõhtu kõige ägedamas lahingus Boston Celtics - Houston Rockets mõistsid õigust vaid kaks kohtunikku, sest kolmas vilemees vigastas soojendusel selga.

Kohtunikud Tony Brothers ja Gediminas Petraitis olid tunnistajateks kodumeeskonna Celticsi 26-punktilisele comeback'ile ja napile 99:98 võidule, kuid Rocketsi suurima staari James Hardeni sõnul poleks tohtinud mängu sellisel moel maha pidada.

"Esiteks imestan ma, kuidas võib üleriigilises telekanalis üle kantavat mängu vilistada kahe kohtunikuga?" ütles Harden, kellele vilistati mängu otsustavatel hetkel kaks ründeviga. Esimene 3,7 sekundit enne lõppu, kui Boston viivukese varem võidukorvi tabas ja teine 7,3 sekundit enne lõppu, kui Jason Tatumi pealtpanek Bostoni kõige napimasse kaotusseisu tõi.

"Oli palju rebimist ja hoidmist. Ma mõtlen, et kuidas ma veel end vabaks mängiks, kui mind kahe käega kinni hoitaks?" imestas Harden. "Nagu ma ütlesin, see on lihtsalt raske. Sa ei saa professionaalses mängus kahe kohtunikuga vilistada. Palju oli olukordi, mis nõudnuks sekkumist. See kõik muudab mängu dünaamikat."

Kohtunike tegevus paistis silma ka teistes olukordades. Näiteks ei juhtu just tihti, et Bostoni treener Brad Stevens tehnilise vea korjab. Sama saatus tabas ka vaieldava otsuse üle häält tõstnud Bostoni ääremängijat Marcus Morrist.

Bostoni mängujuht Kyrie Irving tunnistas samuti, et ei mäleta, et ta kunagi NBA-s kahe kohtunikuga mängus oleks osalenud. "Kümme sportlast on suurel alal korraga platsil. Kaks kohtunikku avaldavad paratamatult mängule mõju. Seetõttu ongi meil neid tavaliselt kolm. Mõlemad meeskonnad pidid selle teadmisega mängima ning nii mõnigi kord lõikas üks meeskond sellest kasu. Oli kordi, kus need olime meie. Parim viis sellega võidelda on lihtsalt kohaneda ning sellega said minu arust mõlemad tiimid hästi hakkama," sõnas Iriving.