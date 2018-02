Vales kohas teed ületanud endine NBA abitreener hukkus vaid 44-aastaselt

Endine Houston Rocketsi abitreener R.J. Adelman sai vales kohas teed ületades minibussilt löögi ning hukkus vaid 44-aastaselt, teatab USA meedia.

Oma isa Rick Adelmani käe all Rocketsi abitreenerina ning veel mitmete NBA klubide taustajõudude seas töötanud R.J hukkus juba eelmise nädala reedel Houstoni kesklinnas. Talle otsa sõitnud minibussi juhile süüdistust ei esitatud.

Adelmani surma järel tulid mitmed NBA klubid välja ka austusavaldustega. "Rocketsi organisatsioon on tõsiselt kurb, kuuldes, et meie endine abitreener R.J. Adelman on siit ilmast lahkunud," seisis Rocketsi teates. "Meie mõtted ja palved on sel raskel ajal Ricki, Mary Kay ja kogu Adelmanide perekonnaga."