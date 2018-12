Väiksemat sorti rassismiskandaali tekitanud LeBron James pidi vabandama

"We been getting that Jewish Money, Everything is kosher (tõlk: meile tuleb seda juudi raha, kõik on puhas," tsiteeris Los Angeles Lakersi staar räppar 21 Savage'i laulu "asmr", kandes pildil Lakersi pusa.

Spordiäri analüütik Darren Rovell, kes töötas varem ESPN-is, pööras Jamesi postituse alatoonile tähelepanu, märkides, et kossustaar maalib juutidest jõuka ja kitsi rahva stereotüübi.

"Olen üllatunud, et LeBron, kes muidu väga harva vigu teeb, sellise asja välja paneb. Kas laulusõnade tsiteermine vabastab selle inimese vastutusest nende sõnade eest?" kirjutas Rovell Twitteris. "Ma ütleksin "ei", eriti kui sind jälgib 45 miljonit."

Pärast pühapäevast mängu, mille Lakers kaotas Memphis Grizzliesile, ütles James ESPN-ile: "Ilmselgelt polnud mu eesmärk kedagi haavata. Vabandan loomulikult, kui kedagi solvasin. Ma ei otsustanud neid sõnu kindlasti sellepärast jagada."

James lisas, et postitab tihtipeale sotsiaalmeediasse erinevaid laulusõnu: "Ma lihtsalt teen seda. Sõidan autoga, kuulan head muusikat, ning see oli just sellise tegevuse kõrvalprodukt. Seega ma arvasin, et see on tegelikult kompliment, kuid ilmselgelt see paljude inimeste jaoks seda ei olnud. Minu vabandused."

ESPN-i teatel pole NBA-l plaanis Jamesi postituse pärast trahvida.