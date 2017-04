Vahva lugu: Gasoli võiduvise NBAs viis naise sünnituseni

Memphise poolehoidja Brandon White kirjeldas pärast mängu oma Twitteri kontol, et ta naise sünnitus algas täpselt sel hetkel, kui Gasol 0,7 sekundit enne lisaaja lõppu otsustava viske tabas.

"Ma ei tee nalja," kirjutas White. "Ta sünnitus algas tõesti Forumis [Memphise koduareenil]."

Laps sündis järgmise päeva hommikul kell 10.30 ning värske ilmakodanik sai nimeks Archer. "Naine ei lasknud mul talle paraku Marc või Conley nimeks panna," kirjutas White.

Marc Gasol legit put my wife into labor... What a night— Brandon White (@brandonkwhite32) April 23, 2017

What a wild day. Knox got the brother he's asked for for 9 months. Couldn't be happier #ArcherEllis pic.twitter.com/9F2GW6vwpg— Brandon White (@brandonkwhite32) April 24, 2017