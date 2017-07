Vabaagent Derrick Rose on liitumas Cavaliersiga

Cleveland Cavaliers on sõlminud lepingu endise Chicago Bullsi mängija Derrick Rose'iga, teatab AP.

Karjääri vältel põlvevigastustega kimpus olnud mängujuhile pakuti aasta pikkust lepingut, mille jooksul teenib Rose 2,1 miljonit USA dollarit.

Kuigi kumbki osapool pole kinnitanud, et 28-aastane Rose on liitumas Cavaliersiga, on allikad kindlad, et teisipäeva jooksul tehakse see avalikuks.

Rose mängis eelmisel hooajal New York Knicks'i meeskonnas ning viskas keskmiselt mängus 18 punkti, kuid tema roll uues klubis pole veel kindel.

Uudised on jõudnud ka Rose'i uue meeskonnakaaslase LeBron James'ini, kes postitas sellest ka sotsiaalmeediasse.