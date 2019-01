Uus megavahetus tulekul? NBA superstaar teatas klubile, et soovib lahkuda

Raul Ojassaar reporter RUS 13

Anthony Davis Foto: Chris Graythen, AFP

New Orleans Pelicansi liider Anthony Davis andis oma agendi Rich Pauli kaudu meeskonna juhtkonnale teada, et ei ole tiimiga lepingu pikendamisest huvitatud ning soovib hoopis, et Pelicans ta mõnda teise meeskonda vahetaks.