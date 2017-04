Uskumatu mees: Westbrook kindlustas hooaja keskmiseks näitajaks kolmikduubli!

Oklahoma City Thunderi liider Russell Westbrook kindlustas kohtumises Phoenix Sunsiga enda hooaja keskmiseks näitajaks kolmikduubli. Westbrook jõudis kolmandal veerandajal hooaja 820. korvisööduni, mis tagab igal juhul müstilise saavutuse.

Ainus mees, kes seni hooaja lõikes kolmikduubli kokku saanud on Oscar Robertson, aga ajastu ja mäng ise olid toona hoopis midagi muud. Robertson valitses sama võimsalt kui Westbrook väljakuid hooajal 1961-1962 ehk enam kui pool sajandit tagasi.

Oklahoma jäi võõrsil Phoenixile alla 99:120. Westbrook viskas 23 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis 8 korvisöötu. Võitjate poolel säras 37 punktiga Devin Booker.

