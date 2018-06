USA president Donald Trump on tippsportlased välja vihastanud

Samal päeval, kui algselt pidi NFL-i meister Philadelphia Eagles Valget Maja külastama, otsustasid mõlemad NBA finaalis olevate korvpalliklubide Golden State Warriorsi ja Cleveland Cavaliersi liikmed, et tulevane meister ei lähe visiidile Valgesse Majja.

Donald Trump otsustas esmaspäeval tühistada NFL-i tšempioni Philadelphia Eaglesi külaskäigu Valgesse Majja, kuna osad mängijad ei plaaninud kohale tulla.

"See on tüüpiline temast," edastas Reuters Cavaliersi liidri LeBron Jamesi sõnu Trumpi kohta. "Ma pole üllatunud... ma tean, et pole vahet, kes võidab, keegi ei taha seda kutset, ei Golden State ega Cleveland pole minemas Valgesse Majja."

"NFL-i, Stanley karika (NHL), World Series'i (Põhja-Ameerika pesapalliliiga) või NBA meistritiitli võitmine on palju suurem saavutus kui kutse Valgesse Majja, eriti veel siis, kui tema (Trump) seal veel on," lisas 33-aastane LeBron James.

"Ma olen üsna kindel, et me peaksime käituma samamoodi, nagu eelmine aasta," lisas Warriorsi staar Stephen Curry.