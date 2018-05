USA meedia tögas Toronto klubi: meeskonna hüüdnimeks sai LeBronto Raptors

NBA korvpalliliiga põhiturniiril idakonverentsi parimaks meeskonnaks tõusnud Toronto Raptors sai pärast viimast allajäämist Cleveland Cavaliersile endale uue hüüdnime.

Raptors kaotas täna öösel Cavaliersile LeBron Jamesi lõpusekundi viskest 103:105 ning jäi konverentsi poolfinaalseerias juba 0:3 kaotusseisu.

Kuna Raptors on nüüd Cavaliersile kaotanud juba kaheksa kohtumist järjest ning enamasti on neile suurt peavalu valmistanud just James, sai Toronto klubi endale hüüdnimeks LeBronto Raptors (tõlkes LeBronto Dinosaurused).

Jamesi kolmanda mängu võiduvise: