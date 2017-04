USA kõmumeedia: Carmelo Anthony läks naisest lahku, sest tegi strippari rasedaks

Carmelo Anthony Foto: ELSA, AFP

New York Knicksi superstaari Carmelo Anthony elu on viimasel ajal olnud parajalt õnnetu: kohalik spordipublik on temast tüdinenud, meeskonna juhid tahavad temast vabaneda, tema naine jättis ta maha ning kõigele lisaks tuleb välja, et 32-aastane ääremängija on piruka ahju pistnud ühele kohalikule stripparile.