Türklasest keskmängijal diagnoositi raske haigus

NBA klubi New Orleans Pelicansi keskmängijal Ömer Asik põeb Crohni tõbe ning peab teadmata ajaks platsilt eemale jääma.

31-aastane Asik tegi eelmisel hooajal Pelicansi eest kaasa 31 põhihooaja mängus, käies viimati platsil veebruari alguses. Sellest ajast saati on mees põdenud haigust, mida meeskond esialgu avalikult välja ei soovinud öelda - teada oli vaid see, et Asik kaotas järsult kaalus olulisel määral.

Nüüd kirjutab USA meedia, et Asik põeb Crohni tõbe - tegu on põletikulise soolehaigusega, mis põhjustab tema soolestiku osades põletikku ja sügavaid haavandeid.

Kuna tegu on kroonilise haigusega, ei ole Asikil võimalik sellest täielikult paraneda - seetõttu ei ole võimalik ka praegu öelda, kas ja millal mees tagasi platsile võiks pääseda.