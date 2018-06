Türgi kavatseb sõnaka NBA mängija isa pikaks ajaks trellide taha panna

NBA klubi New York Knicki korvpalluri Enes Kanteri kriitilised mõtteavaldused Türgi valitseva võimu aadressil on nii talle endale kui Türgis elavatele vanematele kaasa toonud tõsised tagajärjed.

Kanteri isale Mehmetile heidetakse ette seotust terroristliku Fethullah Güleni rühmitusega, mis 2016. aastal üritas Türgis korraldada riigipööret. Teda ähvardab süüdimõistmisel 10-15 aasta pikkune vabaduse kaotus.

Enes Kanter on avalikult avaldanud USA-s eksiilis elavale Gülenile toetust ja tema sõnul on just see aluseks isa tagakiusamisele. "See on valitsuse viis mind rünnata," kommenteeris korvpallur.

Ka teda ennast ootaks koduriiki tagasi minnes arreteerimine ja trellide taha minek.