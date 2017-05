Türgi andis välja NBA mängija Enes Kanteri vahistamiskäsu

Türgi valitsus andis reedel välja NBA klubi Oklahoma City Thunderi keskmängija Enes Kanteri vahistamiskäsu, süüdistades teda kuulumises terroristlikku rühmitusse, teatas Türgi valitsusmeelne ajaleht The Daily Sabah.

Kanter on avalikult avaldanud toetust islamivaimulikule Fethullah Gülenile, keda Türgi süüdistab nurjunud riigipöörde korraldamises. Gülen on viimased 15 kuud veetnud eksiilis USA-s Pennsylvanias.

Vahistamiskäsus öeldakse, et Kanter on kasutanud krüpteeritud sõnumite edastamiseks aplikatsiooni nimega Bylock, mis valitsuse väitel olevat eriti populaarne just Güleni toetajate seas.

Kanter peeti eelmisel nädalal kinni Rumeenias, kuna Türgi on tema passi tühistanud. Ta naases USA-sse Londoni kaudu, kasutades oma rohelist kaarti. Ta on ajakirjanikele öelnud, et plaanib taotleda USA kodakondsust.

Oma Twitteri kontol, mis Türgis on blokeeritud, naerab Kanter Daily Sabahi uudise välja.