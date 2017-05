Tony Parkeri vigastus osutus väga tõsiseks. Kas karjäär on lõppenud?

San Antonio Spursi korvpalliklubi andis teada, et viimases NBA play-off'i teise ringi kohtumises Houston Rocketsi vastu jalga vigastanud Tony Parkeri hooaeg on lõppenud.

Prantslasest mängujuht vigastas end võidumängu neljanda veerandi alguses. Täna hommikul tehtud uuringud tuvastasid Parkeril vasaku jala reie nelipealihase kõõluse rebendi. Mehe taastumisaega ei oska arstid esialgu prognoosida.

Konverentsi poolfinaalseeria viigistanud Spurs peab nüüd edaspidi toetuma peamiselt Patty Millsile, kuid rohkem mänguaega hakkavad ilmselt teenima ka Manu Ginobili ning ehk ka kollanokk Dejounte Murray.

Mai lõpus 35-aastaseks saava Parkeri vigastus on sedavõrd tõsine, et paljud NBA vaatlejad pelgavad, et mehe karjäär võib nii kõrgel tasemel üldse lõppenud olla. Kuna eelmise hooajaga tõmbas oma korvpallurielule joone alla Tim Duncan ja sel kevadel on kõigi eelduste kohaselt lõpetamas ka Manu Ginobili, võib tegu olla Spursi suure kolmiku pallurite luigelauluga. Üheskoos võitis bande neli NBA tiitlit - aastatel 2003, 2005, 2007 ja 2014.