Timberwolvesis mängiv Shabazz Muhammad tahab ametlikult nime muuta

NBA klubi Minnesota Timberwolvesi ääremängija Shabazz Muhammad otsib võimalusi oma nime ametlikult Bazziks muuta.

"See lihtsalt meeldib mulle. Kõik kutsuvad mind niimoodi," ütles Muhammad eelmise nädalal enne Minnesota 119:116 võitu Oklahoma City Thunderi üle, vahendab Minneapolis Star Tribune.

Ta lisas, et pole kursis, kui kaua nimevahetusprotsess aega võib võtta ja palju pabereid selleks määrima peab, kuid tema eesmärk on, et Minnesota koduhallis Target Center'is ning mujal teda just selle nimega tutvustatakse. Ei mingit Shabazzi ega Muhammadit enam!

Nimevahetus on NBA-s väga popp teema. Näiteks Houston Rocketsi tsenter Nene Hilario muutis oma nime lihtsalt Neneks. Rääkimata Metta World Peace'ist ja Kareem Abdul-Jabbarist.