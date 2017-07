TEHTUD: Teodosic sõlmis lepingu LA Clippersiga

Euroliiga staar Miloš Teodosic on NBA kodulehekülje andmetel liitunud LA Clippersi meeskonnaga.

Allikate väitel on serblane sõlminud 1+1 lepingu ehk pärast avaaastat on võimalus kontrahti pikendada. Teodosici palganumber on 12,3 miljonit dollarit ning teiseks hooaja jäämine jääb tema enda otsustada.

Varem oli juttu, et Teodosic on liitumas hoopis Chicago Bullsi või Minnesota Timberwolvesiga.

30-aastast mängujuhti on juba aastaid üritatud meelitada NBAsse, kuid siiani polnud see õnnestunud. Teodosic on 2011. aastast mänginud Moskva CSKAs ja on selle ajaga võitnud Euroliiga tiitli. Enne seda oli ta Olympiacose ridades, kus ta ka ühel hooajal ka Euroopa tugevaima sarja MVPks valiti.

Koondisega on ta võitnud nii olümpia, EMi kui ka MMi hõbemedali. USA korvpallikoondise endine treener on Teodosicit nimetanud parimaks mängijaks väljaspool Ameerika Ühendriike.

Kuid CSKA ei saa Teodosici kohta tühjaks jätta ning on endale meelitamas Sergio Rodriguez't Philadelphia 76ers'ist. Vene pressi teatel pakutakse talle kolme aasta pikkust lepingut ja 10,7 miljoni dollari suurust palka.