Tantsutüdruku vilets elu: 2-3 eurot tunnis palka, pidevad kaalumised ja toitumishäired

Karm kaalukord näib olevat ühine joon pea igas NBA tantsutüdrukute trupis, kuid mõnes võetakse asja pisut rahulikumalt. Ana Ogbueze, kes tantsis Charlotte'i meeskonna eest eelmise kümnendi keskel, meenutab, et tal oli kohustuslik pidada toidupäevikut. "Pidin kirjutama üles kõik asjad, mille suhu pistsin. Mõtlesin alguses, et miks küll, aga treener selgitas, et see on lihtsalt selleks, et me ka ise oma toitumise peale mõtleksime."

Näiteks ka New York Knicksi ja Orlando Magicu endised tantsijad tunnistasid, et ebatervislikuks kaalujälgimine ei muutunud. "Meile öeldi, et see on normaalne, kui meie kaal pisut kõigub - peaasi, et me head välja näeksime," sõnas endine Magicu tantsija Chenise Johnson.

Ogbueze ja Johnsoni sugused naised olid aga pigem erandiks. Suuremal osal neist, kellega Yahoo ühendust võttis, olid igapäevaseks nähtuseks kontrollkaalumised, rasvaprotsendi mõõtmised ja - üllatus-üllatus! - toitumishäired.

Utah Jazzi eest aastatel 2009-2012 tantsinud Sydney Sorensoni sõnul kannatas ta kindlasti toitumishäirete all. "Meid kaaluti iga kuu ja see ajas mu hulluks. Leiutasin enda jaoks igasuguseid meetodeid. Vahel ei söönud ma kaalumise nädalal mitte midagi tahket. Ühel aastal kaaluti meid tänupühade järel, üks tüdruk oli juurde võtnud ning tal ei lubatud esineda."

LA Clippersi eest aastatel 2011-2012 tantsinud anonüümseks jäänud neiu sõnul läksid asjad vahepeal väga ohtlikuks. "Minu trupikaaslased võtsid tihti kõhulahtisteid, et kaalu kaotada. Tegin seda paaril korral isegi, aga see tundus toona normaalne."

Dallas Mavericksi eest aastatel 2013-2016 tantsinud Kathryn Dunni sõnul leiti kunagi üks tüdruk riietusruumist suisa meelemärkuseta, sest ta oli kogu söödud toidu välja oksendanud.