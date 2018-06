Täna öösel selgub Luka Doncici tulevik

Täna öösel peetakse New Yorgis Brooklyni linnaosas ookeanitaguse korvpallisuve üks oodatumaid sündmusi: NBA draft.

Tänavust drafti ootab suure põnevusega ka Euroopa korvpallipublik, sest kaalul on ka viimase paari aastakümne parima noormängija, sloveeni Luka Doncici tulevik. Milline NBA tiim otsustab Euroopa meistri, Euroliiga tšempioni ja Euroliiga MVP enda ridadesse võtta?

Kui veel mõned kuud tagasi peeti Doncicit esimese valiku kandidaadiks, siis viimastel nädalatel on ilmnenud, et ootamatult paljudel meeskondadel on 19-aastase Madridi Reali mängija võimete ja potentsiaali osas kahtlusi. Esimese valiku õigust omav Phoenix Suns on USA meedia teatel näiliselt kindel võimsas tsentris Deandre Aytonis, kes peaks kõigi eelduste kohaselt olema esimene valik - ülejäänud draft näib aga hetkel võrdlemisi lahtine, arvestades ka seda, et kaarte võivad segada viimase hetke vahetustehingud.