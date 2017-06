TÄNA ÖÖSEL | Kas Warriors haarab NBA finaalseerias 3:0 eduseisu ning otsustab tiitli saatuse?

Eeloleval öösel Eesti aja järgi kell 4 peetakse NBA finaalides Golden State Warriorsi ja Cleveland Cavaliersi vahel seeria kolmas kohtumine. Warriors sõidab Clevelandi, olles esimesed kaks mängu koduplatsil kindlalt võitnud.

Esimeses kahes mängus vastavalt 113:91 ja 132:113 võidud kirja saanud Golden State on seni olnud ülimalt kindel: mõlemas kohtumises on tempo aetud kiireks, mis on Warriorsi suurepärase transition-mängu juures vaid veeks nende veskile.

Eelmisel hooajal sama vastase vastu finaalseerias 1:3 kaotusseisu 4:3 võiduks mänginud Cavaliersil on küll kõik pallurid terved ja mänguvalmis, kuid sellegipoolest ei ole suudetud oma maksimaalseid võimeid näidata. LeBron James ja Kyrie Irving on teinud küll korralikud esitused, kuid ülejäänud tiimilt pole loodetud abi kaugeltki piisaval määral tulnud.

Oma osa on selle juures mänginud ka Warriorsi kavalad kaitseskeemid: kui sageli koondavad vastasmeeskonnad oma kaitse Jamesi pidurdamisele, siis Golden State on Steve Kerri ja Mike Browni juhendamisel kaitses hoidnud eelkõige just teiste meeste lähedale, et LeBron ei saaks oma suurepärase platsinägemise ja teravate söötude abil nii hõlpsasti vabaks jäänud kaaslasi üles leida.

Golden State'i mäng on samal ajal olnud sisuliselt veatu: Kevin Durant mängib oma karjääri parimat korvpalli nii rünnakul kui kaitses, Stephen Curry on seesama Curry, kes eelmisel põhihooajal rekordeid purustas ning Draymond Green on kaitses oma teada-tuntud tasemel. Suurest nelikust on viimastel nädalatel pisut kahvatu olnud vaid Klay Thompson, kuid tema sangaritegusid pole "sõdalastel" veel sisuliselt vaja läinudki!

Warriorsi tänase võidu korral oleks finaalseeria saatus sisuliselt otsustatud: mitte ükski meeskond pole NBA ajaloos suutnud play-off seerias 0:3 kaotusseisust välja tulla ning kuigi Cavaliers tegi eelmisel aastal ajalugu, liigitub nelja järjestikuse mängu võitmine nendegi jaoks tavatingimustes tõenäoliselt ulmevaldkonda.

Koos põhihooaja lõpuga viimasest 30 mängust lausa 29 (!) võitnud Warriorsist võib endiselt saada esimene meeskond NBA ajaloos, kes jõuab tiitlivõiduni ilma play-off'is kaotamata - selleks tuleb Cavaliers võõrsil kahes mängus pikali suruda. Senist rekordit hoiab 2001. aasta Los Angeles Lakers, kes jõudis tiitlivõiduni 15 võidu kõrval vaid ühe kaotusega, aga toona mängiti esimeses ringis praeguse nelja asemel kolme võiduni.