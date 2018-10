"Ta oksendas enne platsile tulekut, siis pani kolmese ja oli omas elemendis..." Müürsepp ja Nowitzki meenutasid üksteise tippaegu

Dallases juba 20. hooaega mängiv Nowitzki kiitis Müürseppa ja ütles, et teab teda juba aastaid.

„Martin on suurepärase võitlusvaimuga, tal on tahe võita ning tema vastu on raske mängida,“ sõnas Nowitzki. „Ta on korvpalli alati väärikalt mänginud. Martin oli osa Mavericksi süsteemist ja sealt läks ta edasi Euroopasse, kus tegi suurepärase karjääri.“

Müürsepa sõnul teab ta Nowitzkit juba Euroopa meistrivõistluste valikmängude aegadest, kui Eesti mängis Saksamaa vastu. „Mäletan väga hästi mängu, kus ta oli haige ja enne platsile tulekut oksendas sealsamas veel, siis viskas kohe kolmese ja edasi oli jälle omas elemendis,“ meenutas Müürsepp aastatetagust kohtumist. „Pidurdamatu mees. Üksi vedas Saksamaad, mis sel ajal oli hirmkõva meeskond. Kui rünnakul pall talle anti, siis polnud mõtet teda murda, ta viskas kõik sisse. Jah, see on üks mängija, kes on pidurdamatu!“

„Ma ei uskunud, et niivõrd sõbralik vastuvõtt meid ootab,“ ütles maailma unistuste liigas NBA-s pallinud Müürsepp. „Meid võeti vastu kui oma inimest ning meile pühendati palju aega ja tähelepanu. Tihtipeale ei mahu NBA-s egod ühte tuppa ära, seda näeb telgitagustes pidevalt, nii toona kui ka tänapäeval. Näiteks mängijakarjääri lõpetanud Michael Finley, kes võitis San Antonio Spursiga 2007. aastal NBA meistritiitli, töötab front office’is ja on väga ladna suhtumisega. Nii mõnedki temasuguse kaliibriga mehed ei ole kaugeltki sellised.“

Kaks korda NBA All-Star meeskonda valitud Finley leidis Müürsepa kohta vaid kiidusõnu. „Martin oli väga atleetlik ja osav, erakordselt liikuv ning kõva donkaja. Ta oli mulle kõva konkurent, kuna tegime trennides sageli pealtpanekuvõistlusi.“