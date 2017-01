NBA hooaega 20 võidu ja 16 kaotusega alustanud Atlanta Hawks on oma meeskonda sisuliselt laiali saatmas - esimese pusletükina saadeti märkimisväärses vahetustehingus 35-aastane snaiper Kyle Korver Cleveland Cavaliersi ridadesse.

Korveri vastu saab Hawks kõigi eelduste kohaselt Mo Williamsi ja Mike Dunleavy mängijaõigused, lisaks veel ka 2019. aasta drafti esimese ringi valiku. USA meedias liikuvate kuulduste järgi ei ole Hawks Dunleavy lõplikuks sihtpaigaks - 36-aastane veteran võidakse omakorda mõne kolmanda tiimi ridadesse vahetada.

Korveri näol on tegemist NBA läbi aegade ühe parima viskajana - tema nimel on näiteks ühe hooaja lõikes parim kaugvisete tabavusprotsent (hooajal 2009/10 Utah Jazzi eest koguni 53,6%), samuti on ta viimastel aastatel pidevalt kuulunud liiga parimate snaiprite sekka. Tänavusel hooajal viskas ta Hawksi eest keskmiselt 27,9 minutiga 9,5 punkti, tabades kaugviskeid pisut enam kui 40-protsendilise täpsusega.

Kuigi meeskonnad pole vahetustehingut veel ametlikult läbi viinud (liiga reeglinüansside järgi tuleb Cavaliersil draftivaliku tehingusse lisamiseks saada kõigepealt Portland Trail Blazersilt tagasi nende 2018. aasta avaringi valik), siis jagas Korver eile juba ka meediale kommentaare.

"Kahtlemata on mul kahetised tunded. Ühest küljest seob mind Atlantaga palju, kõik mu lapsed on siin sündinud ja siin on mul palju sõpru ja tuttavaid. Teisalt on Cleveland korvpalli mõttes mulle ainulaadne võimalus ja ma tean, et see sobib mulle väga, väga hästi," rääkis viimased viis hooaega Hawksis pallinud Korver.

Cavaliersi jaoks on Korveri lisandumine tervitatav lisakäik, sest muudab nende niigi ülimalt kaugvisetekeskse mängustiili veelgi efektiivsemaks. Samuti on Korver heaks asenduseks J.R. Smithile, kes mitmeks kuuks vigastuse tõttu platsilt eemale peab jääma.

Kõigi eelduste kohaselt tähendab Korverist loobumine Hawksi jaoks seda, et lähiajal saadetakse kogu meeskonna tuumik laiali, et nende vastu nooremaid mängijaid või kõrgeid draftivalikuid saada. Kõige tõenäolisemateks lahkujateks on Hawksi parim mängija Paul Millsap ning kaitsespets Thabo Sefolosha - nagu ka Korver, saavad neist kahest suvel vabaagendid ning Atlanta riskiks neid võistkonnas hoides meeste "tasuta" kaotamisega. Möödunud suvel lahkus Hawksi ridadest sellisel moel Al Horford, kelle asemel sõlmis tiim lepingu Dwight Howardiga.