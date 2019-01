Suure võidu järel kinga: Minnesota Timberwolves näitas kogenud peatreenerile ust

Lisaks peatreeneri ametikohale oli Thibodeaul ka spordidirektori roll, mis tähendas, et meeskonna juhendamise kõrval oli tal ka võim mängijate hankimisel - tänapäeva NBA-s on selliseid peatreenereid üha vähem, kuna see tekitab tihti huvide konflikti. Näiteks võib tekkida olukord, kus peatreenerina sooviks ta meeskonda võimalikult kiiresti häid mängijaid, et treenerina ametis püsida, spordidirektorina tuleb tal aga näha ka pikemat plaani ehk noortele mängijatele võimalusi anda.

Thibodeau vallandamise järel on San Antonio Spurs nüüd ainus NBA meeskond, kus peatreeneril - legendaarsel Gregg Popovichil - on ka roll tiimi kontoripoolel.

Sarnases olukorras oli hiljuti ka Tom Thibodeau, kui Jimmy Butler teatas, et sooviks Timberwolvesist lahkuda: Butleri oskused ja mängutase tuli Wolvesile justkui lühikeses plaanis kasuks, pikemas plaanis oli aga õige liigutus ta meeskonnast minema vahetada.

Timberwolves on sel hooajal võitnud 19 ja kaotanud 21 mängu, mis annab neile ülitihedas läänekonverentsis 11. koha. Play-off kohast lahutab neid hetkel kaks võitu - kaheksandal kohal oleval Lakersil on 21 võitu ja 19 kaotust.

ESPN kirjutab, et 60-aastase Thibodeau jaoks tuli vallandamine täiesti ootamatult. Timberwolvesi peatreeneriks sai ta 2016. aasta kevadel, olles eelnevalt peatreeneriks olnud Chicago Bullsis.