Korvpalliliigas NBA jõuti värskelt kokkuleppele hiiglasliku vahetustehingu osas: Sacramento Kingsi tsenter DeMarcus Cousins vahetab meeskonda ning siirdub New Orleans Pelicansi, kus teda ootab teiste seas ees suur äär Anthony Davis.

Pelicans andis 26-aastase Cousinsi eest Kingsile uustulnukast viskava tagamängija Buddy Hieldi, väikese ääre Tyreke Evansi, tagamängija Langston Galloway, selle suve drafti esimese ringi valiku ning 2019. aasta drafti teise ringi valiku.

Kuigi näiliselt on tegu tõelise allahindlusega, tuleb arvestada, et Cousinsi leping lõpeb selle hooajaga ning Kings jõudis ilmselt järeldusele, et suvel kaotaksid nad mehe niikuinii. Pelicans on aga seega küllaltki kindel, et neil õnnestub selle hooaja järel mehe teened endale pikemaks ajaks kindlustada.

Pelicansi ridades liidab Cousins korvi all jõud Anthony Davisega - mõlemat loetakse NBAs praegusel hetkel kümne parima mängija sekka. Ekspertide ja fännide arvates võib tegu olla parima korvialuse duoga pärast San Antonio Spursis 1990ndate lõpul mänginud David Robinsoni ja Tim Duncanit.

Cousins on sel hooajal saanud kirja keskmiselt 27,8 punkti, 10,8 lauapalli ja 4,8 korvisöötu mängus, Davise vastavateks näitajateks on 27,7 punkti, 11,9 lauapalli ja 2,2 korvisöötu.

Pelicans võib tugeva hooaja lõpu korral play-off'is vastamisi minna Golden State Warriorsiga - tänavu 23 mängu võitnud ja 34 kaotanud meeskond on viimasena väljalangemismängudele viivast kaheksandast asetusest Läänekonverentsis vaid kolme võidu kaugusel. Hetkel hoiab seda paika Denver Nuggets 25 võidu ja 31 kaotusega.