Suur vahetustehing NBAs: Blake Griffin lahkub Clippersist

Foto: Harry How, AFP

NBAs viidi läinud öösel läbi suur vahetustehing: viimased kaheksa ja pool aastat LA Clippersi ridadesse kuulunud Blake Griffin siirdub Detroit Pistonsisse.

Griffiniga koos lähevad Clippersisse teisejärgulised korvialused mängijad Willie Reed ja Brice Johnson. Pistons saadab vastu oma kaks algviisiklast - Tobias Harrise ja Avery Bradley -, hiiglasest tsentri Boban Marjanovići ning kaks draftivalikut: 2018. aasta esimese ringi valiku ja 2019. aasta teise ringi valiku.

USA meedia väitel on Clippers aktiivselt otsimas võimalikke sihtkohti ka oma ülejäänud kahele väärtuslikule mängijale - tsentrile DeAndre Jordanile ja tagamehele Lou Williamsile, et vastu saada võimalikult palju noormängijaid ning meeskond sisuliselt uuesti üles ehitada. Nii Harrise kui Bradley lepingud lõppevad sel suvel ning arvati, et nad ei taha Detroiti jääda - seega ei andnud liiga palju ära ka Pistons, Clippers saab meestega aga kas uue lepingu sõlmida või nende palgaraha suvel uute mängijate hankimiseks kasutada.

Mõlemad meeskonnad on hetkel oma konverentsis napilt play-off joone all ehk üheksandal real: Clippersil on Läänes kirjas 25 võitu ja 24 kaotust, Pistonsil 22 võitu ja 26 kaotust.

Griffin reageeris oma Clippersist ära vahetamisele vaimukalt Twitteris: