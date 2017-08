Suur vahetustehing NBA-s: Cavaliersi täht Kyrie Irving siirdus Celticsisse

NBA korvpalliklubi Cleveland Cavaliersi mängujuht Kyrie Irving siirdus suure vahetustehingu käigus Boston Celticsisse.

Cavaliers sai tehingu tulemusel tagamängija Isaiah Thomase, ääremängija Jae Crowderi, tsentri Ante Zizici ja 2018. aasta NBA drafti esimese ringi valikuõiguse.

25-aastane Irving teatas juulis Cavaliersi omaniku Dan Gilbertiga toimunud kohtumisel, et tahab klubist lahkuda. Ühe põhjusena tõi ta välja asjaolu, et jääb meeskonnas LeBron Jamesi varju.

Celticsi meeskonna spordioperatsioonide president Danny Ainge tunnistas, et eilne päev oli hullumeelne. "Vahetada Isaiah ja Jae ja Ante, eriti Isaiah ja Jae, kes on mänginud klubi edu juures suurt rolli ja olnud tiimi liidrid, oli väga-väga raske. Samas on olukord väga põnev, sest meiega liitub üks liiga paremaid ründemängijaid," sõnas Ainge.

Thomas oli mullu Celticsi resultatiivseim, visates põhiturniiril 28,9 punkti ja andes 5,9 resultatiivset söötu mängu kohta. Irving mängis Cavaliersis sama tähtsat rolli - tema arvale kogunes keskmiselt 25,2 punkti ja 5,8 söötu.