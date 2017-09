Suur vahetustehing NBA-s: Carmelo Anthony kolib Thunderisse

NBA korvpalliklubi Oklahoma City Thunder palkas vahetustehingu tulemusel New York Knicksi tähe Carmelo Anthony.

Nii ESPN kui The Vertical teatasid laupäeval, et Thunder ja Knicks on jõudnud Anthony ülemineku osas kokkuleppele. Tehing peaks ametliku kinnituse saama aga alles esmaspäeval.

Mõlema väljaande teatel saab Knicks vahetustehingu tulemusel vastu Enes Kanteri ja Doug McDermotti ning 2018. aasta NBA drafti teise ringi valikuõiguse.

33-aastane Anthony viskas eelmisel hooajale keskmiselt 22,4 punkti ja võttis 5,9 lauapalli mängu kohta, kuid Knicks sai põhiturniiril vaid 32 võitu.

Anthonyt ootavad Thunderis ees sellised staarid nagu liiga väärtuslikum mängija Russell Westbrook ja Paul George.