Suur tehing teoksil: NBA-s on klubi vahetamas kaks All-Star kaliibriga mängijat

Eelkõige on otsinud vahetuskaupa Spurs, kuna tuleva aasta suvel saab 2014. aasta NBA finaalide kõige väärtuslikum mängija Kawhi Leonard vabaagendiks. Kuigi Spurs on soovinud temaga lepingut pikendada, siis Leonard on seni tõrjuvalt suhtunud. See on pannud klubi asjamehed tegutsema.

Leonard tuli NBA-sse 2011. aastal ja kohe Spursi.

DeMar DeRozan on samuti kuulunud vaid ühte meeskonda, aastast 2009 Raptorsisse. Olnud meeskonna esindusnägu. 2016. aastal sõlmis ta 5-aastase lepingu, mille väärtuseks 139 miljonit dollarit. Leping ja rahalised kohustused tuleks mõistagi Spursi kaasa.

Portaali sports.yahoo andmetel pole kumbki mängija vahetuskaubast huvitatud (klubilises plaanis), aga vaatamata sellele võib tehing teoks saada.

Toronto has reached agreement in principle to acquire San Antonio's Kawhi Leonard for package that includes DeMar DeRozan, league sources tell ESPN. Trade is larger on both sides, and players are still being informed of their inclusion in the deal. Trade call with league today.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2018