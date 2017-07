Stephen Curry sõlmis Warriorsiga rekordilise megalepingu

NBA valitsev meister Golden State Warriors sõlmis mängujuhi Stephen Curryga uue viieaastase lepingu koguväärtuses 201 miljonit dollarit ehk suurima ja tasustatuima kontrahti liiga ajaloos.

2013. aastast oli Curryl taskus nelja-aastane leping väärtuses 44 miljonit dollarit. Toona peeti seda riskantseks tehinguks, sest Curry oli varem tihti kimpus vigastustega.

Curryst sai viimase hooaja lõpus vabaagent, kuid tema lahkumine Warriorsist polnud kunagi päevakorras.

"Oleme valmis tegema mida iganes, et Steph oleks siin ja õnnelik," ütles Warriorsi omanik Joe Lacob pärast tiitlivõitu. "Ning ma tean, et ta tahab siia jääda. Seega ma usun, et sellega ei teki mingeid probleeme."