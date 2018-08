Stephen Curry avalikustas, kus ta karjääri lõpetab

"Kindlasti jään ma lõpuni Warriorsi," sõnas Curry Bill Simmons podcastis. "See on minu kodu. Just siin ma tahan lõpetada."

"Ma armastan, seda mereäärset kanti," kiitis Curry Oaklandi ja lisas: "Ma lähen oma kodulinna (Curry kasvas üles Charlotte`is) näiteks vaid selleks, kui mu õde abiellub või mängin ühe mängu Hornetsi eest."

Kolmel korral (2015, 2017, 2018) NBA meistriks kroonitud Curry on Warriorsis pallinud kogu oma profikarjääri ehk üheksa aastat.