Solvunud Trump tühistas NBA meistermeeskonnale saadetud küllakutse

USA president kutsub tavaliselt NBA meistri endale uue hooaja eel Valgesse Majja külla, kuid kuna Warriorsi täht Stephen Curry andis avalikult mõista, et ei soovi Trumpiga kohtuda, tühistas president tänavuse kutse.

"Ma ei taha minna, sest see käib minu veendumuste vastu. Mul puudub austus seal olevate inimeste vastu," teatas Curry avameelselt.

Kui eile oli tulnud uudis, et Warriorsi meeskond siiski kaalub Trumpi küllakutset, siis täna teatas president, et kutse on tühistatud.

"Valgesse Majja tulekut peetakse meistermeeskonna jaoks suureks auks. Stephen Curry kõhkleb ja seetõttu on kutse tühistatud," kirjutas Trump Twitteris.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017