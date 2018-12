Sixersi noormängija mõistatuslik õlaprobleem võib lõpuks saada lahenduse

Fultzi mure on olnud NBA viimase aasta jooksul vaat et suurim müsteerium üldse. Eelmisel sügisel tegi ta küll hooaja alguses mõned mängud kaasa, kuid oli silmnähtavalt hädas viskeliigutusega - õlavigastuse tõttu ei olnud see enam loomulik ning kõvasti kannatas visketabavus. Fultz käis mitmete arstide juures, kusjuures enamjaolt tunnistati ta õlg terveks. Seetõttu levis paljude asjatundjate ja korvpalliajakirjanike seas veendumus, et Fultzi hädad on pigem mentaalsed kui füüsilised.

Oktoobri lõpust märtsikuuni ei teinud Fultz sealjuures kaasa mitte ühtegi NBA mängu, üritades probleemile lahendust leida. Kui arstid tunnistasid mehe terveks, siis ta ise tundis endiselt õlas ebamugavustunnet.

Lisaks kaugvisetele on Fultzi jaoks probleemsed olnud ka vabavisked, kus tema veidraks muutunud viskeliigutus on eriti teravalt silma paistnud. Viimasel ajal üritas noor mängija erinevaid visketehnikaid - viimati paistis ta silma kummalise versiooniga, kus ta palli viskele minnes ühest käest teise edasi-tagasi kõlgutas:

Tunne, et õlaga pole endiselt kõik korras, sundis Fultzi koos tema nõuandjatega 20. novembril taas aja maha võtma ning taas uute arstide poole pöörduma. Nüüd ongi väidetavalt Fultzil diagnoositud neuroloogiline rindkereava sündroom - seisund, kus tema rangluu ja ülemise roide vahel on närvid ja veresooned kokku pigistatud, mistõttu on üks käsi teisest nõrgem.