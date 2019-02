Sixers sai vahetustehinguga järjekordse tippmängija

Nimelt tegid Sixers ja LA Clippers värskelt tehingu, mille tulemusena liituvad Philadelphia meeskonnaga Tobias Harris, Boban Marjanović ja Mike Scott, vastupidise teekonna võtavad ette Landry Shamet, Mike Muscala ja Wilson Chandler.

Lisaks saadab Sixers Clippersile neli draftivalikut: iseenda 2020. aasta esimese ringi valiku ning potentsiaalselt väga väärtusliku Miami Heati 2021. aasta esimese ringi valiku, lisaks veel Sixersi 2021. ja 2023. aasta teise ringi valikud.

Kuigi Clippers on sel hooajal võitlemas play-off koha eest, siis tähendab meeskonna ühest liidrist Harrisest loobumine kõigi eelduste kohaselt seda, et tiimi juhtkond on otsustanud sisuliselt juhtme seinast võtta ning play-off koha jahtimisest loobuda. Üks põhjus peitub kindlasti asjaolus, et eelneva vahetustehingu tulemusena on Clippers olukorras, kus play-offi jõudmise korral tuleb neil oma suvine draftivalik Boston Celticsile loovutada, play-offist välja jäämise korral saadakse aga valik endale.

Tehingu kõige väärtuslikumaks mängijaks on selgelt 26-aastane Harris, kes on sel hooajal saanud Clippersi särgis keskmiselt kirja 20,7 punkti ja 7,9 lauapalli mängus.