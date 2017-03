Kas Lauri Markkanenis on ainest saamaks Kristaps Porzingise masti täheks?

Sel suvel toimuv NBA noormängijate draft pakub omajagu põnevust ka meie regiooni korvpallisõpradele: nimelt on 60 valituks osutuva palluri seas väga suure tõenäosusega üks soomlane ning kaks lätlast.

Kõige kõrgemalt hindavad USA draftieksperdid 19-aastase soomlase Lauri Markkaneni võimeid ja potentsiaali. 213-sentimeetrine kolge särab hetkel Arizona ülikoolis ning mainekas portaal DraftExpress pakub, et Markkanen valitakse suvises draftis koguni seitsmenda valikuna. Suurepärase kaugviskajana on Markkanen sel hooajal NCAAs kolmepunktiviskeid tabanud 43-protsendiliselt, tuues mängus keskmiselt 15,8 punkti ja 7,2 lauapalli.

Markkaneni isa Pekka on kunagine Soome korvpallikoondislane, vend Eero aga Soome jalgpallikoondislane, kes kuulus mõned hooajad tagasi ka Real Madridi duubeltiimi ridadesse.

19. valikuks pakub DraftExpress 19-aastast väikest äärt, lätlast Rodions Kurucsit, kes kuulub hetkel Barcelona duubelmeeskonda, 31. valikuks aga 21-aastast Läti tsentrit Anžejs Pazecnicsit, kes pallib hetkel Hispaania tippklubi Gran Canaria ridades.

Kuigi DraftExpress kumbagi meest 60 valitu sekka ei paku, ennustatakse mõnel pool ka seda, et teises ringis valivad NBA meeskonnad ära ka kaks meest Maik-Kalev Kotsari ülikoolitiimi South Carolina Gamecocksi ridadest - kaubaks võivad minna tagamehed PJ Dozier ja Sindarius Thornwell. Eriti särava hooaja on teinud tänavu just Thornwell, kes tunnistati ka oma konverentsis hooaja mängijaks.