"See on ju vale Isaiah!" Orlando Magicu fännides tekitas endise kalevlase palkamine vastakaid reaktsioone

Eesti aja järgi eile õhtul saabus teade sellest, et NBA meeskond Orlando Magic on sõlminud lepingu lõppenud hooajal BC Kalev/Cramot esindanud Isaiah Briscoega.

22-aastane Briscoe veetis pärast Kentucky ülikooli hooaja Kalevis ning avaldas nüüd Magicu meeskonnale treeningutel nii head muljet, et tiim otsustas temaga lepingu sõlmida. Omapärast teed pidi NBA veerele jõudnud Briscoe osas lähevad aga fännide arvamused lahku.

"See on ju vale Isaiah!" naljatavad Magicu fännid Redditis, viidates sellele, et vabaagenditurul on saadaval ka Isaiah Thomas, kes mängis veel aasta tagasi ülikõrgel tasemel Boston Celticsis. "Ei ole võimalik, et tegu pole meeskonna sihiliku trollimisega..." ohkab üks teine fänn.

"Ta on põhimõtteliselt vaese mehe Marcus Smart. Väga hea korvi alla murdja, aga ei suuda isegi siis visata, kui tal on seda oma elu päästmiseks vaja. Kolledžis viskas kahe aasta jooksul kolmeseid 22-protsendiliselt (Eestis 39%) ja vabaviskeid 55% (Eestis 70%). Ta ei suuda aeg-ajalt isegi laudauksele pihta saada, kuid korvab selle heade läbimurretega. Väga kõrge energiaga mängija, kes oli jumalik kaitsja nii kolledžis kui Eestis," kirjutab aga üks analüüsija. "Samas ma ei usu, et ta oleks hooaja alguseks enam meeskonnas. Ta ei ole piisavalt hea viskaja, et teda saaks mängitada."