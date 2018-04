"See oli võimas!" Naisreporter jagas oma parimat kogemust LeBron Jamesiga

Mõned aastad tagasi Miami Heati võistkonna tegemisi kajastanud naisreporter Alicia Jessop jagas Twitteris oma parimat kogemust NBA superstaari LeBron Jamesiga, kellest on viimasel ajal saanud ka feministide jaoks äärmiselt positiivne tegelane.

Jessop säutsus Twitteris loo 2014. aasta NBA finaalseeriast, kui ühe mängu järel olid ajakirjanikud Heati riietusruumis Jamesi ümber parvena kohad sisse võtnud. Üks kaameramees olevat Jessopi koguni sõna otseses mõttes eest ära lükanud. Jessopi õnneks nägi James olukorda ning ei jätkanud intervjuudega enne, kui oli palunud kaameramehel Jessopi ees vabandada. "See. oli. VÕIMAS," lisas Jessop.

Hiljuti võitis James feministide seas plusspunkte, kui vastas äärmiselt sümpaatselt küsimusele, kas ta oleks nõus mängima naistreeneri käe all.

"Naispeatreener? Kui ta teab, mida ta teeb, siis muidugi see meeldiks meile. Lõppude lõpuks ei ole korvpall meeste või naiste asi - kui tunned mängu, siis tunned mängu. Vaadake kas või seda, kui palju meil tänapäeval on naisreportereid, kes tunnevad mängu," vastas James, kes tõi hea näitena Doris Burke'i, kes on viimastel aastatel tõusnud üheks NBA armastatuimaks abikommentaatoriks. "Kui tunned mängu, siis austavad sind kõik. Täpselt samamoodi on ju ka mängijatega: meid on väga erinevas suuruses ja kujus, aga kui oskad mängida, siis arvestavad sinuga kõik. See ei tohiks oleneda sellest, kas oled mees või naine."