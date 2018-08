Šarunas Jasikevicius kaitses Luka Doncicit kriitikute eest

"Ameerika kolledžitest pärit korvpalluritel pole aimugi, millest nad räägivad ja milleks Luka Doncic võimeline on," sõnas 42-aastane Jasikevicius.

"On võimatu teha järgi seda, milleks oli Luka Doncic võimeline Euroliigas," rääkis leedukas Sloveenia väljaandele RTV. "Ta on juba väga kogenud mängija, sest mängis mitu aastat Madridi Realis tipptasemel. Pole võimalik, et teised tänavu suvel NBA draftis valituks osutunud mängijad suudaksid sama saavutada."

19-aastane Luka Doncic võitis lõppenud hooajal Madridi Realiga Euroliiga. Ta valiti nii Euroliiga hooaja kui ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

"Ta ei mänginud kuskil nõrgas tiimis, vaid väga tugevas meeskonnas, kus on palju häid mängijad," lisas Jasikevicius Doncici kohta. "Ta suutis ikkagi olla meeskonna liider. Ma usun, et Doncicil on kõik eeldused selleks olemas, et olla suurepärane mängija. Ta suudab juba lugeda mängu nii nagu kogenud 30-aastane korvpallur."

Luka Doncic valiti NBA draftis Atlanta Hawksi poolt, kust ta vahetati Dallas Mavericksi.