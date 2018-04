San Antonio Spursi tabas keset play-off seeriat traagiline kaotus

NBA kogukond avaldab kaastunnet San Antonio Spursi peatreenerile Gregg Popovichile, kes kaotas kolmapäeval oma abikaasa. 67-aastane Erin Popovich suri raske haiguse tagajärjel.

"Oleme Erini kaotuse pärast leinas. Ta oli tugev, imeline, lahke ja intelligentne naine, kes jagas meie kõigiga oma armastust, toetust ja huumorit," ütles Spursi peamänedžer RC Buford.

Popovichid olid abielus ligi 40 aastat, neil oli kaks last ja kaks lapselast. Klubi palus meedialt Popovichi perekonna "privaatust sel raskel ajal austada".

Naise surma teemal võttis läinud öösel pärast võitu Indiana Pacersi üle sõna ka Cleveland Cavaliersi liider LeBron James: "Muidugi olen ma suur Popi fänn. Ma armastan Popi. See on suur tragöödia. Saadan Popi ja tema perekonna poole teele oma parimad soovid!"

Spursiga play-offi avaringis kohtuva Golden State Warriorsi peatreener Steve Kerr oli juhtunust nii šokeeritud, et keeldus treeningul ajakirjanikele teemat kommenteerimast. Kerr on Popovichiga lähedane alates 1990-ndate lõpust, kui ta tema käe all Spursis mängis.

Sõnade leidmisega oli raskusi ka Warriorsi ääremängijal Kevin Durantil, kes kuulis traagilisest uudisest esimest korda reporterite käest. Vaata videot!

Spursi ja Warriorsi seeria kolmas kohtumine peetakse täna õhtul. Warriors juhib seeriat mängudega 2:0.