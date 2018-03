San Antonio Spurs on üle 21 aasta play-off'ist eemale jäämise ohus

Tänavariietes Kawhi Leonard on Spursi tänavuste mängude ajal saanud tavapäraseks vaatepildiks

NBA viimase paari aastakümne kõige stabiilsem meeskond San Antonio Spurs on tänavu üle väga pika aja esimest korda play-off'ist välja jäämise ohus.

Eile Houston Rocketsilt saadud kaotus kukutas Spursi tihedas Läänekonverentsis kümnendale kohale, kusjuures vaid kaks nädalat tagasi hoiti veel kolmandat asetust. Play-off'i saavad ühest konverentsist teadupoolest kaheksa paremat.

37 võidu ja 30 kaotusega Spursi hooaega on tõsiselt pärssinud nende superstaari Kawhi Leonardi kummaline reievigastus, mis on tal lubanud osaleda vaid üheksas kohtumises. Veel ei ole selge, kas Leonard suudab tänavusel hooajal platsile oma endises headuses naasta ning millal ta seda teeb.

Viimati jäi Gregg Popovichi juhendatav San Antonio play-off'ist välja hooajal 1996/97, kui toonane tiimi liider David Robinson vigastuse tõttu pea kogu hooaja vahele jättis. Pärast seda hooaega võideti draftiloterii ning võeti drafti esimese valikuna meeskonda järgmised 19 hooaega vedanud Tim Duncan.

Spursil on tänavu veel 15 mängu aega, et end tagasi kaheksa sekka murda - ülitihedas konkurentsis piisaks vaid mõnest võidust. Praeguse seisuga on täpselt sama palju võite-kaotusi (37-30) kirjas ka Utah Jazzil ja Denver Nuggetsil, ent erinevad viigilahutajad asetavad Spursi sellest seltskonnast praegu viimaseks.