Sahinad: Luka Dončić ei olegi NBA draftis esikolmikuvalik?

Kui seni on Dončićit koos bahamalasest tsentri Deandre Aytoniga peetud emba-kumba pidi esimeseks kaheks valikuks, siis viimaste sahinate kohaselt võib Dončić esikolmikust sootuks välja langeda. Nimelt kirjutab ESPN, et kui Suns peaks võtma Aytoni, kalduvad nii Kings kui Hawks pigem mõne ameeriklasest ääremängija poole. Dončići ja Aytoni järel on järgmisteks valikuteks seni pakutud just ääremehi Marvin Bagleyt, Jaren Jackson jr-i ja Michael Porter jr-i.

Hoolimata Dončići vägevatest saavutustest Euroopas ei ole Kingsi ja Hawksi juhtkond päris veendunud noore sloveeni füüsises ja NBA tasemel kaitsemängus, mille osas kardetakse, et ta võib pisut aeglaseks jääda.

Loomulikult on endiselt väga arvestatav ka võimalus, et Kingsil ja Hawksil ei olegi võimalust Dončići kahjuks otsustada - Suns palkas värskelt peatreeneriks Sloveenia EM-tiitlini viinud Igor Kokoškovi, kelle jaoks oleks Dončić kindlasti meelepärane valik. Samas tuleb meeles pidada, et draftivaliku teeb siiski Sunsi juhtkond, mitte peatreener.

Sunsi jaoks võib Aytoni kasuks rääkida tõsiasi, et mees mängis ülikoolikorvpalli samas osariigis Arizona ülikoolis. Lisaks on tegemist äärmiselt intrigeeriva füüsisega palluriga: 216-sentimeetrisel palluril on enam kui meetrine hüppevõime ning kõigele lisaks ka igati arvestatav kaugvise. Miinuspoolele võib kanda nigelavõitu kaitsemängu, kuid Aytonis nähakse kahtlemata tohutut potentsiaali.