"Tal on palju erinevaid oskusi ja usun, et temast saab üks võimas viskaja," sõnas enne kohtumist Kingsi peatreener Dave Joerger Doncici kohta. "Kui temast saab suurepärane viskaja, muutub ta veelgi kiiremaks. Ta on palliga osav ja suudab hästi mängu lugeda."

"Võib-olla arvati, et Doncici mänguvõimetel on piire. Meie õnnetuseks ma seda küll ei näe. Doncic on hea nii Mavericksi kui kogu NBA jaoks."