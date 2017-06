Sacramento Kings teeb serblasest NBA ajaloo kõige kõrgema palgaga uustulnuka

Sacramento Kings sõlmib lähipäevil kolme aasta pikkuse ja 36 miljoni dollari suuruse lepingu serblasest tagamehe Bogdan Bogdanovićiga.

198 cm pikkune Bogdanović oli 2014. aasta NBA drafti 27. valik, kuid on seni suuri tegusid teinud Euroopas, kus ta teenis lõppenud hooajal Fenerbahce ridades ka ihaldatud Euroliiga meistritiitli. Viimasel põhihooajal viskas ta keskmiselt 14,6 punkti mängus ning valiti ka Euroliiga sümboolsesse viisikusse. Eelmise aasta suvel tuli Bogdanović Serbia koondisega Rio olümpial hõbedale.

Nüüd on 24-aastane viskekahur lõpuks ka üle suure lombi kolimas - tema mängijaõigusi omav Sacramento Kings pakub talle kolme aasta pikkust ja 36 miljoni dollari suurust lepingut, mis teeks temast NBA ajaloo kõige suuremat palka teeniva uustulnuka. Kingsil on DeMarcus Cousinsi New Orleansi vahetamise järel palgafondis ruumi küllalt ning Bogdanovićilt oodatakse juba esimesel hooajal korralikku panust.

Kingsi peamänedžer on Bogdanovići rahvuskaaslane Vlade Divać.

Varasemalt on Kingsi seostatud ka teise serblase Miloš Teodosićiga, kuid selle aasta draftis valis meeskond viienda valikuna lootustandva mängujuhi De'Aaron Foxi, mistõttu on kogenud Teodosići liitumine pigem vähetõenäoline.