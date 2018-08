"Saatejuht jättis temast targa mulje ja seda ei ole lihtne teha!" Värskelt kodukandis vaesusohus lastele suure kooli avanud LeBron James sattus Donald Trumpi ootamatu rünnaku alla

James andis hiljuti CNN-ile intervjuu, kus teda küsitles saatejuht Don Lemon. Maailma parim korvpallur on nii väljakul kui väljaku kõrval juba peaaegu kaks kümnendit olnud eeskujulikkuse musternäide: ta pole sattunud sekeldustesse ning on oma lastele olnud suurepäraseks isaks.

Hiljuti teenis ta üle kogu USA tohutult tunnustust sellega, et avas oma kodukohas Akronis suure kooli vaesusohus lastele, kusjuures kooli lõpetajatele makstakse kinni ka ülikooliõpingud, koolis käimise ajal aga transport, toit, koolivorm. Samuti aidatakse laste vanemaid.

"LeBron Jamesi intervjueeris just televisiooni kõige rumalam mees Don Lemon. Ta jättis LeBronist targa mulje ja seda ei ole lihtne teha!" põrutas Trump Twitteris, saades spordiringkondadest ülimalt negatiivse vastureaktsiooni.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!