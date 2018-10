"Sa oled kaks aastat siin olnud, sa ei saa nii teha..." NBA meisterklubi mängija kummaline käitumine paneb tiimikaaslased kukalt kratsima

Kaks hooaega tagasi draftis 38. valikuna Milwaukee Bucksi poolt võetud, ent kohe Warriorsi vahetatud McCaw on oma esimesel kahel NBA hooajal meistritiitli võitnud, kuid praeguse seisuga on tegemist vabaagendiga. Warriors pakub McCaw'le nüüd kahe aasta pikkust ning kokku 5,2 miljonit dollarit väärt kontrahti, ent mängija pole seda mingil põhjusel seni allkirjastanud.

Ükski teine meeskond talle suvel paremat lepingut ei pakkunud, kui selleks võimalus oli. Praegu saaksid teised tiimid talle pakkuda miinimumlepingut, mis oleks aastas väärt miljon dollarit vähem.

Miks ta ikkagi rahast ära ütleb? Hea küsimus.

Väidetavalt on McCaw isa mehe ära rääkinud ning pannud poja uskuma, et oodates võib ta veelgi parema lepingu saada. Praeguse seisuga on see aga ülimalt vähetõenäoline - selleks tuleks Warriorsil endal mehele suurem leping lauale panna. Kuna McCaw puhul on selgelt tegemist pingilt sekkuva rollimängijaga, ei oleks tiimi jaoks aga kaotus liiga suur - mõlemal esimesel hooajal viskas ta näiteks keskmiselt mängus vaid neli punkti.

Totaalses hämmingus on ka McCaw meeskonnakaaslased, kes The Athleticuga anonüümselt rääkisid. "Sa ei saa sellist asja kahe aasta järel teha," sõnas üks Warriorsi mängija. "Sul peaks olema midagi, mida meeskonnal kangesti vaja on."

Teise tiimikaaslase sõnul on asi lihtsalt pentsik. "Ta on täiskasvanud mees ja ma toetan tema otsust oma lepingu osas nii käituda, nagu ta ise soovib. Aga ma ei tea, mida ta teeb. Ma ei saa sellest lihtsalt aru. See on veider."