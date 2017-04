Russell Westbrooki karistati ropendamise eest rahatrahviga

NBA korvpalliliiga tänavuse hooaja üks säravamaid tähti Russell Westbrook sai f-sõna kasutamise eest 15 000 dollari suuruse rahatrahvi.

Westbrookile tõi karistuse vastus, mille ta andis ametlikul pressikonverentsil pärast Oklahoma City Thunderi 111:115 kaotust Houston Rocketsile.

Kui kossutähelt küsiti tema hiilgava mängu kohta - Westbrook viskas 51 punkti, jagas 13 korvisöötu ja võttis kümme lauda -, vastas ameeriklane f-sõna kasutades ükskõikselt, et talle ei lähe isiklik statistika üldse korda ("I don't give a fu*k about my stat line. We lost.").

Houston juhib pärast kahte mängu play-offi seeriat 2:0.