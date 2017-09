Russell Westbrook sõlmis NBA ajaloo suurima lepingu

Oklahoma City Thunderi korvpallitiimi tähtmängija Russell Westbrook pikendas ESPNi teatel võistkonnaga lepingut ning jääb Oklahomasse hooaja 2022/23 lõpuni.

Thunderi jaoks on tegemist suurepärase uudisega, kuna Westbrookil oli senise seisuga tiimiga ainult aastane leping ning niimoodi oleks ta järgmisel suvel saanud vabaagendina klubist lahkuda.

Viieaastase lepingupikenduse sõlminud Westbrook teenib järgmise kuue hooajaga nüüd 233 miljonit USA dollarit, mis on liiga läbi aegade suurim kontraht.

Thunder on samuti praeguseks kinnitanud, et nad on sõlmisid Westbrookiga uue ja pikaajalise lepingu.

Westbrooki leping on Oklahoma klubi jaoks ülimalt tähtis, kuna niimoodi on ehk võimalik lepingupikendusteni jõuda ka Paul George'i ja Carmelo Anthony'ga.