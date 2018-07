Rockets jäi ilma kahest olulisest mängijast ning soovib asemele Carmelo Anthonyt

Lõppenud hooajal NBA-s meistriks tulnud Golden State Warriorsile kõige tugevamat vastupanu osutanud Houston Rockets näib uue hooaja eel märksa nõrgemaks jäävat: meeskonnast lahkuvad kaks kaitsespetsi, Trevor Ariza ja Luc Mbah a Moute.

33-aastane Ariza teenis rahaka lepingu Phoenix Sunsist, 31-aastane kamerunlane Mbah a Moute sõlmib aga ESPN-i andmetel üheaastase ja 4,3 miljoni dollarilise lepingu Los Angeles Clippersiga.

Mbah a Moute ja Ariza täitsid Rocketsis olulist rolli, kattes kaitses ääre peal sageli vastaste parimat mängijat.

Houston soovib lahkunud mehed asendada Carmelo Anthonyga, kellest peaks lähinädalate jooksul saama vabaagent - Oklahoma City Thunder soovib temaga koostööd lõpetada. Anthonyt soovib Rocketsisse väga tema hea sõber Chris Paul ning ka 34-aastane mängija ise tahab lõpuks tiitlinõudlejast meeskonda suunduda.

Küsimärke tekitab aga Anthony suhtumine: kuigi mees pole juba päris mitu aastat oma parimate hooaegade tasemel mängu näidanud, näib ta ise endiselt arvavat, et on üks NBA parimaid mängijaid. Oma hooajajärgsel pressikonverentsil naeris ta näiteks välja mõtte, et võiks sügisel kohtumisi vahetuspingilt alustada.