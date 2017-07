Rauno Nurgeri endine tiimikaaslane hakkab NBA-s teenima suuri summasid

Debüüthooajal Knicksis "kopikate" eest mänginud Baker saab ESPN-i allikate teatel New Yorgi klubilt pakkumise kahele aastale summas 8,872 miljonit dollarit. Seega enam kui 4 miljonit hooaja peale.

Mullu oli 24-aastase tagamängija palganumber 543 tuhat dollarit.

Palganumbri järgi hinnates tõuseb Baker Knicksis tähtsuselt seitsmendaks mängijaks, otse lätlase Kristaps Porzingise seljataha.

Restricted free agent Ron Baker's deal to stay with the Knicks: Two-years, $8.9M, including a player option, league sources tell ESPN.